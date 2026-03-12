Aus dem Nahen Osten wurden 16 ukrainische Staatsbürger evakuiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Ukrainische Diplomaten haben die Evakuierung von 16 ukrainischen Staatsbürgern aus dem Nahen Osten, wo derzeit Kampfhandlungen stattfinden, sichergestellt.

Quelle: Mitteilung des Außenministeriums der Ukraine

Wörtlich: „Am 11. und 12. März 2026 haben das Außenministerium der Ukraine gemeinsam mit dem Außenministerium Polens die Evakuierung ukrainischer Staatsbürger aus dem Nahen Osten nach Warschau durchgeführt.

Ukrainische Diplomaten in Polen, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und Kuwait haben die Evakuierung von 16 ukrainischen Staatsbürgern sichergestellt, die sich aufgrund der Kampfhandlungen in der Region in einer schwierigen Lage befanden.“

Hintergrund:

Am Abend des 2. März lagen der ukrainischen Botschaft in Israel keine Informationen über Tote oder Verletzte unter den Ukrainern infolge der aktuellen Kampfhandlungen vor.