Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In Eriwan werden die Staats- und Regierungschefs von rund 50 Ländern zusammenkommen; dort finden auch bilaterale Treffen der Staats- und Regierungschefs statt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Eriwan ein Treffen mit dem polnischen Regierungschef Donald Tusk abhalten. Dies teilte Tusk während einer Pressekonferenz in Warschau vor seinem Abflug nach Eriwan mit, wie Ukrinform berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich in Eriwan die Staats- und Regierungschefs von rund 50 Ländern treffen werden, wobei dort auch bilaterale Treffen der Staats- und Regierungschefs stattfinden werden.

Laut Tusk ist die aktuelle Lage eine besondere, weshalb es „sehr wichtig ist, die Kontakte und die grundlegende Einheit der europäischen politischen Gemeinschaft aufrechtzuerhalten“, zu der nicht nur die EU-Länder, sondern auch andere Partner gehören, insbesondere Armenien als Gastgeber des heutigen Treffens.

„Ich werde auch bilaterale Treffen mit anderen Teilnehmern dieses Gipfels abhalten – mit den Ministerpräsidentn und Präsidenten Kanadas, der Türkei und Großbritanniens sowie mit Präsident Selenskyj. In einer Zeit strategischen Chaos und geopolitischer Unsicherheit – und dieses Chaos nimmt leider manchmal die Form eines echten Krieges an, wie in der Ukraine oder im Nahen Osten – ist es für mich sehr wichtig, gemeinsam mit anderen Staats- und Regierungschefs der internationalen Politik eine gewisse Verantwortung zu verleihen, damit die Situation nicht außer Kontrolle gerät“, betonte Tusk.

Zur Erinnerung: Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk rief dazu auf, Anstrengungen zu unternehmen, um den Trend zur Zerstörung der transatlantischen Gemeinschaft aufzuhalten.