In der Region Donezk haben die Russen Rettungskräfte, die gerade im Einsatz waren, mit einer Drohne angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In den letzten fünf Tagen ist dies bereits der zweite russische Angriff auf die Gruppe „Fénix“, der während der Rettung von Zivilisten verübt wurde.

In der Region Donez griff eine russische FPV-Drohne eine Evakuierungsgruppe des Staatlichen Dienstes für Notfälle „Phoenix“ an. Dies teilte der Staatliche Dienst für Notfälle am 3. Mai mit.

Durch den feindlichen Angriff wurde ein Fahrzeug beschädigt. Es gab keine Verletzten.

Es wird darauf hingewiesen, dass dies bereits der zweite russische Angriff auf die Gruppe „Fénix“ in den letzten fünf Tagen ist, der während der Rettung von Zivilisten verübt wurde.

Zur Erinnerung: In Mykolajiw stieg die Zahl der Verletzten infolge des morgendlichen Raketenangriffs am 3. Mai auf bis zu fünf Personen.