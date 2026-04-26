In vier Regionen wurden drei Zivilisten getötet und 20 verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Infolge russischer Angriffe am 25. April kamen in den Regionen Dnipropetrowsk, Donezk, Charkiw und Cherson drei Menschen ums Leben und 20 wurden verletzt.

Im Laufe des 25. April kamen in den Regionen Dnipropetrowsk, Donezk, Charkiw und Cherson drei Menschen durch russische Angriffe ums Leben, weitere 20 wurden verletzt.

Quelle: : Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk, Militärverwaltung der Oblast Donezk, Militärverwaltung der Oblast Charkiw, Militärverwaltung der Oblast Cherson

Details: : In der Region Dnipropetrowsk kam, abgesehen von den massiven Angriffen auf Dnipro, eine Person im Bezirk Nikopol ums Leben. Vier weitere Personen wurden im Bezirk Synelnykivka verletzt.

Im Gebiet Donezk kamen am Samstag zwei Menschen ums Leben – in Druschkiwka und Olexijevo-Druschkiwka.

Weitere 5 Menschen wurden in der Region innerhalb eines Tages verletzt.

Gleichzeitig wurden im Gebiet Cherson sieben Menschen verletzt. Nach Angaben der Behörden zerstörten die Angreifer ein Lagergebäude, einen landwirtschaftlichen Betrieb, eine Tankstelle, einen Mobilfunkmast, einen Lastwagen sowie Privatfahrzeuge.

In der Region Charkiw gab es ebenfalls vier Verletzte: In Bohoduchow wurde ein 56-jähriger Mann verletzt; in Kivscharivka in der Gemeinde Kupjansk wurde eine 75-jährige Frau verletzt; im Dorf Ruska Losowa erlitten ein 37-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau Verletzungen.

Zur Erinnerung: : Am 26. April griffen russische Invasoren Tschernihiw mit Kampfdrohnen an. Eine der Drohnen explodierte in der Nähe eines Mehrfamilienhauses und beschädigte die Fenster.