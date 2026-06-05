Die Russen haben die Logistikinfrastruktur im Norden der Oblast Schytomyr angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die russischen Invasoren haben die logistische Infrastruktur und private Bebauung im nördlichen Teil der Region Schytomyr angegriffen.

Dies berichtet der Leiter der Militärverwaltung der Oblast Schytomyr, Witalij Bunechko.

„Die Luftabwehrkräfte haben zahlreiche feindliche Drohnen abgeschossen, doch einige von ihnen haben dennoch Schäden an Infrastruktureinrichtungen verursacht. Die Brände, die an den Einschlagstellen entstanden sind, wurden von Rettungskräften des Staatlichen Notdienstes (DSNS) gelöscht“, heißt es in der Mitteilung.

Es liegen keine Informationen über Todesopfer oder Verletzte infolge der feindlichen Angriffe vor.