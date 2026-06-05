Russische Streitkräfte haben in der Region Charkiw zwei Familien mit Kindern mit einer Drohne angegriffen: 6 Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Region Charkiw richteten russische Soldaten eine FPV-Drohne auf Menschen, die die Straße entlanggingen, wodurch 4 Erwachsene und 2 Kinder verletzt wurden.

Quelle: : Staatsanwaltschaft der Region Charkiw auf Telegram

Wörtliches Zitat der Behörde: „Am Abend des 4. Juni führten russische Soldaten einen Angriff mit einer FPV-Drohne auf das Dorf Gubarivka im Bezirk Bohoduchyw durch. Zu diesem Zeitpunkt gingen zwei Familien mit Kindern die Straße entlang. Die feindliche Drohne explodierte in der Nähe der Menschen. Durch den Angriff wurden sechs Zivilisten verletzt: zwei Männer, zwei Frauen sowie ein zweijähriges und ein zwölfjähriges Mädchen.“

Details: : Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert.