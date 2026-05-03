Die Luftabwehr hat 249 von 268 Drohnen der Russischen Föderation zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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An 15 Orten wurde der Einschlag einer ballistischen Rakete und von 19 Angriffsdrohnen verzeichnet, außerdem der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer) an einem Ort.

Die Luftabwehrkräfte haben 249 von 268 Drohnen zerstört, mit denen die russischen Angreifer die Ukraine angegriffen haben. Dies teilten die Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine am 3. Mai mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Feind seit 19:00 Uhr am 2. Mai die Ukraine mit einer ballistischen Rakete vom Typ „Iskander-M“ aus der Region Kursk sowie mit 268 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed (darunter auch mit Raketen), „Gerbera“, „Italmas“ und Drohnen anderer Typen aus folgenden Richtungen angegriffen hat: Kursk, Shatalovo, Orel, Primorsko-Akhtarsk (Russische Föderation), Gwardejskoe, Chauda (vorübergehend besetzte Krim), vorübergehend besetztes Donezk, wobei mehr als 160 davon Drohnen vom Typ „Schahed“ waren.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr bis zum 3. Mai um 08:00 Uhr 249 Drohnen im Norden, Süden, Westen und Osten der Ukraine abgeschossen bzw. neutralisiert.

An 15 Orten wurde der Einschlag einer ballistischen Rakete und von 19 Angriffsdrohnen registriert, sowie an einem Ort der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer).

Zur Erinnerung: Russische Truppen haben in der Nacht die Region Mykolajiw mit Drohnen angegriffen – Ziel war die Energieinfrastruktur.

Der Generalstab hat die neuen Verluste der Angreifer berechnet