Eine russische Fliegerbombe hat eine Gasleitung in der Region Saporischschja beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Russische Truppen greifen bereits den zweiten Tag in Folge kritische Infrastruktur der „Naftohas“-Gruppe an: Heute hat eine Fliegerbombe eine Gasleitung in Saporischschja beschädigt.

Dies teilte der Vorstandsvorsitzende der Nationalen Aktiengesellschaft „Naftohas der Ukraine“, Serhij Koretskyj, mit.

Ihren Angaben zufolge wurde gestern eine Gasförderanlage in der Region Charkiw beschossen. Es sind Schäden an der Ausrüstung zu verzeichnen. Fachleute des Unternehmens sind vor Ort, die Folgen werden derzeit bewertet.

Heute wurde nach dem Einschlag einer feindlichen Fliegerbombe eine Gasleitung in der Region Saporischschja beschädigt. Ein Teil der Verbraucher ist vorübergehend ohne Gasversorgung.

Die Reparaturdienste koordinieren ihre Maßnahmen mit dem Militär und werden mit den Reparaturarbeiten beginnen, sobald es die Sicherheitslage zulässt, erklärte Koretskyj.

Er berichtete, dass heute zudem einer der Mitarbeiter von „Naftohas“ infolge feindlicher Beschüsse in der Region Dnipropetrowsk verletzt wurde. Er erhält die erforderliche medizinische Versorgung.

Nach Angaben von Koretsky haben die Russen allein seit Jahresbeginn 99 Mal Einrichtungen der „Naftohas“-Gruppe angegriffen.