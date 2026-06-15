Der Dollar gab weiter nach: Welche Wechselkurse haben Banken und Wechselstuben am 15. Juni festgelegt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Wie sich die Wechselkurse am Wochenende verändert haben Zu Beginn der neuen Woche hat der Dollar seinen allmählichen Wertverlust fortgesetzt, während der Euro nahe den vorherigen Niveaus bleibt. Bei den meisten großen Banken kostet die US-Währung weiterhin über 45 Hrywnja.

Welche Kurse die Banken heute anbieten, erfahren Sie im folgenden Artikel von RBK Ukrajina.

Wichtig: .*

Ankauf – 44,85 Hrywnja (-5 Kopeken), Verkauf – 44,80 Hrywnja (unverändert).

Ankauf – 52,35 Hrywnja (+15 Kopeken), Verkauf – 52,15 Hrywnja (+15 Kopeken).

Im Vergleich zum Freitag ist der Kurs überwiegend um 5 bis 15 Kopeken gefallen.

Unter den Banken verkaufen PrivatBank und Monobank – zwischen 45,03 und 45,05 Hrywnja.

Die PUMB bietet den kommerziellen Kurs von 44,80 Hrywnja an (unverändert).

Er ist bei der Oschtschadbank für 52,25 Hrywnja (unverändert) erhältlich.

Die Monobank bleibt einer der Marktführer beim Euro-Ankaufskurs – 51,78 Hrywnja (+8 Kopeken).

Wechselkurse in Wechselstuben

Nach Angaben des Finanzministeriums ist der durchschnittliche Dollar-Kurs in den Wechselstuben zu Beginn der Woche weiter gesunken. Die US-Währung kann heute im Durchschnitt für 44,85 Hrywnja (-5 Kop.) gekauft und für 44,80 Hrywnja (unverändert) verkauft werden.

Der Euro verzeichnet einen Anstieg. Der durchschnittliche Ankaufskurs stieg auf 52,35 Hrywnja (+15 Kopeken), während der Verkaufskurs auf 52,15 Hrywnja (+15 Kopeken) stieg.

Foto: Dollar-Wechselkurs in Wechselstuben am 15. Juni (Infografik von RBK Ukrajina)