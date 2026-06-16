Die Banken der Ukraine haben die aktuellen Wechselkurse für den 16. Juni bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Banken haben die Wechselkurse für den 16. Juni aktualisiert: Der durchschnittliche Eurokurs stieg um 10 Kopeken auf 52,40 Hrywnja, der Dollar fiel um 2 Kopeken auf 45,08 Hrywnja.

Dies geht aus den Daten von minfin.com.ua hervor

Die durchschnittlichen Wechselkurse an den Bankschaltern waren wie folgt:

US-Dollar: 44,55 – 45,08 Hrywnja (am 15. Juni: 44,55 – 45,10 Hrywnja);

Euro: 51,60 – 52,40 Hrywnja (am 15. Juni: 51,70 – 52,30 Hrywnja).

Nach Banken aufgeschlüsselt lauten die Barwechselkurse für den Dollar wie folgt:

PrivatBank – 44,40 – 45,00 Hrywnja;

Oschtschadbank – 44,60 – 45,10 Hrywnja;

Ukrsibbank – 44,50 – 45,10 Hrywnja;

PUMB – 44,70 – 45,30 Hrywnja;

Raiffeisen – 44,62 – 44,99 Hrywnja.

Darüber hinaus wurden die Euro-Barkurse wie folgt festgelegt:

PrivatBank – 51,30 – 52,30 Hrywnja;

Oschtschadbank – 51,80 – 52,45 Hrywnja;

Ukrsibbank – 51,60 – 52,50 Hrywnja;

PUMB – 52,00 – 52,70 Hrywnja;

Raiffeisen – 51,50 – 52,20 Hrywnja.