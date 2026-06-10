„45 Hrywnja pro Dollar“ ist Realität geworden: Die Banken haben den historischen Wechselkurs aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Banken haben die Wechselkurse zum 10. Juni aktualisiert, und der durchschnittliche Dollar-Kurs bei den Finanzinstituten hat zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 45 Hrywnja überschritten. Der durchschnittliche Euro-Kurs stieg um 26 Kopeken und lag bei 52,30 Hrywnja.

Dies geht aus den Daten von minfin.com.ua hervor

Die durchschnittlichen Wechselkurse an den Bankschaltern waren wie folgt:

US-Dollar: 44,65 – 45,20 Hrywnja (am 9. Juni: 44,45 – 44,95 Hrywnja);

Euro: 51,52 – 52,30 Hrywnja (am 9. Juni: 51,35 – 52,04 Hrywnja).

Nach Banken aufgeschlüsselt lauten die Barwechselkurse für den Dollar wie folgt:

PrivatBank – 44,55 – 45,15 Hrywnja;

Oschtschadbank – 44,60 – 45,25 Hrywnja;

Ukrsibbank – 44,50 – 45,10 Hrywnja;

PUMB – 44,60 – 45,20 Hrywnja;

Raiffeisen – 44,80 – 45,20 Hrywnja.

Darüber hinaus wurden die Euro-Barkurse wie folgt festgelegt:

PrivatBank – 51,40 – 52,40 Hrywnja;

Oschtschadbank – 51,50 – 52,35 Hrywnja;

Ukrsibbank – 51,25 – 52,15 Hrywnja;

PUMB – 51,60 – 52,30 Hrywnja;

Raiffeisen – 51,30 – 52,36 Hrywnja.