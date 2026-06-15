Die Ukraine hat von den Niederlanden ein neues Schiff zur Minenbekämpfung erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Marine hat Fotos des neuen Minensuchboots veröffentlicht. Im Rahmen der Seestreitkräfte-Koalition hat die Ukraine von den Niederlanden ein neues Minenabwehrschiff der Alkmaar-Klasse erhalten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Schiff den Namen „Henichesk“ zu Ehren des gleichnamigen Reeder-Minenjägers erhielt, der bei der Erfüllung eines Einsatzes versenkt wurde, als er Kameraden einer Spezialeinheit Deckung gab.

Die Marine der ukrainischen Streitkräfte betonte, dass die „Henichesk“ die Fähigkeiten im Minenabwehrkampf – also bei der Suche, Ortung und Entschärfung von Seeminen – verstärken werde.

„Nach der Übergabe verfügt die Marine nun über insgesamt fünf Minenabwehrschiffe. Zuvor hatte Großbritannien der Ukraine die Schiffe der Sandown-Klasse „Tscherkassy“ und „Tschernihiw“ übergeben, während Belgien und die Niederlande die Schiffe der Alkmaar-Klasse „Melitopol“ und „Mariupol“ übergaben“, erklärte der Kommandeur der Marine der Streitkräfte der Ukraine, Vizeadmiral Olexij Neizhpap.

Was ist über die Schiffe der Alkmaar-Klasse bekannt?

Das Schiff hat eine Verdrängung von 571 Tonnen. Zur Bewaffnung gehören eine 20-mm-Kanone und drei 12,7-mm-Maschinengewehre. Der aus Glasfaser gefertigte Rumpf hat eine Gesamtlänge von 51,6 m, eine Breite von 8,9 m und einen Tiefgang von 3,8 m.

Die Antriebsanlage umfasst einen Dieselmotor für Langstreckenfahrten sowie ein System von Hilfsantrieben, die ein präzises Manövrieren bei der Durchführung von Minenabwehrmaßnahmen gewährleisten.