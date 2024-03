Das Oberhaupt der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche hat auf die Worte des Papstes reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Oberhaupt der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche, der selige Sviatoslav, sagte in New York nach den Worten von Papst Franziskus über die „weiße Fahne“, dass es niemandem in der Ukraine einfalle, zu kapitulieren.

„Ich möchte Ihnen eine Sache von den Menschen in der Ukraine sagen. Die Ukraine ist verwundet, aber sie ist unbesiegt! Die Ukraine ist erschöpft, aber sie steht und wird ausharren! Glauben Sie mir, es kommt niemandem in den Sinn, zu kapitulieren. Selbst dort, wo heute gekämpft wird; hören Sie auf unsere Menschen in Cherson, Saporoshje, Odessa, Charkow, Sumy…. Kommen Sie in die Ukraine und sehen Sie selbst! Diejenigen von Ihnen, die nicht an den Sieg der Ukraine glauben – gehen Sie zur Beichte! Das bedeutet, dass wir wenig Vertrauen in den lebendigen Gott haben, der im Körper des ukrainischen Volkes gegenwärtig ist“, sagte Sviatoslav.