Eine "Überraschung" für die Zivilbevölkerung: In den Trümmern einer Drohne in Charkiw wurde ein Beutel mit Nägeln gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Heute, am 1. Mai, haben die Russen zwei Drohnenangriffe in Charkiw durchgeführt. Polizeibeamte haben in einer der Drohnen Nägel gefunden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Leiters der Nationalen Polizei in der Region Charkiw, Petro Tokar, auf Suspilne TV.

Dem Polizeichef zufolge schlug die russische Armee gegen 11:52 Uhr mit einer Drohne des Typs Molniya-2 in Charkiw ein, die den Kiewer Stadtteil traf. In dieser Drohne fand die Polizei eine „Überraschung“ des Feindes – einen Beutel mit Nägeln.

„Als die Polizei und Sprengstoffexperten die Drohne untersuchten, fanden wir einen Beutel mit Nägeln, der an der Drohne befestigt war“, sagte Tokar.

Der Polizeichef von Charkiw fügte hinzu, dass die Russen die Drohne absichtlich mit Nägeln bestückt hatten, um den Einwohnern von Charkiw so viele Verletzungen wie möglich zuzufügen.

„Das heißt, die Russen versuchen, der Zivilbevölkerung maximalen Schaden zuzufügen und greifen zu solch einfachen Methoden – zusätzliche Elemente, die an der Drohne angebracht sind, um möglichst viele Menschen zu treffen“, sagte der Polizeichef.

Insgesamt griffen die Russen im Laufe von zwei Stunden zwei Stadtteile von Charkiw – Kyjiwskyj und Osnovianskyj – mit zwei Molniya-Drohnen an, so die Polizei weiter.

Beschuss von Charkiw