DTEK hat den morgigen Zeitplan für die stündlichen Stromausfälle in Kiew veröffentlicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

DTEK hat den Zeitplan für die stündlichen Stromausfälle in Kiew bekannt gegeben.

Morgen werden in der Hauptstadt sechs Runden von Stromausfällen durchgeführt.

„DTEK Kyjiw Grids hält sich an die genehmigten Zeitpläne und aktualisiert die Informationen über die offiziellen Ressourcen umgehend“, so das Unternehmen in einer Erklärung.

Zur Wiederholung:

Morgen, am 21. Dezember, werden in den meisten Regionen der Ukraine stündliche Stromausfälle und Strombegrenzungen für Industriekunden eingeführt.