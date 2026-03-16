Die Slowakei hat die Kündigung des Vertrags über Nothilfe mit „Ukrenerho“ bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wird diese Entscheidung Auswirkungen auf die ukrainischen Verbraucher haben? Der Netzbetreiber „Ukrenerho“ hat vom slowakischen Betreiber SEPS eine Mitteilung über die einseitige Kündigung des Vertrags über die Energie-Notfallhilfe erhalten. Das Dokument tritt im Mai außer Kraft.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von „Ukrenerho“.