In der Region Kiew hat ein Mann sein Kind erschossen und sich anschließend das Leben genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Vermutlich hat der Vater seiner 11-jährigen Tochter, die gesundheitliche Probleme hatte, mit einer Schusswaffe in den Kopf geschossen.

In der Region Kiew, in Irpin, untersucht die Polizei die Umstände des Todes eines 52-jährigen Mannes und seiner 11-jährigen Tochter. Über den Vorfall berichtete die Polizeibehörde der Region am Abend des Montags, dem 16. März.

Nach Angaben der Website wandte sich eine Frau an die Strafverfolgungsbehörden, die die Leichen ihres Bruders und seiner Tochter in deren Haus entdeckt hatte. Die vorläufigen Ermittlungen ergaben, dass sich der Mann zusammen mit dem Kind in der Wohnung befand und das Mädchen vermutlich mit einer Schusswaffe erschossen hat, woraufhin er sich selbst das Leben nahm.

Es ist bekannt, dass das Mädchen gesundheitliche Probleme hatte. Die Leichen wurden zunächst zur gerichtsmedizinischen Untersuchung gebracht, die die endgültigen Todesursachen feststellen soll. Die Ermittlungen zu diesem tragischen Vorfall dauern an.

Zur Erinnerung: Einen Monat zuvor ereignete sich im Dorf Stanislavtschik bei Lemberg eine ähnliche Tragödie: Ein Vater tötete seine beiden Kinder mit einem Gewehr und nahm sich anschließend das Leben.