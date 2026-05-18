Es ist bekannt geworden, wer Geld für die Kaution von Jermak eingezahlt hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Für die Kaution von Andrij Jermak wurden 140 Millionen Hrywnja gesammelt: alle Namen der Personen und juristischen Personen, die sich daran beteiligt haben.

Für die Kaution des ehemaligen Leiters des Präsidialamtes, Andrij Jermak, haben 7 natürliche und 7 juristische Personen Geld überwiesen.

Quelle: Gesprächspartner von „Ukrajinska Prawda“, die mit der Situation vertraut sind

Details: So haben 7 natürliche Personen Geld für die Kaution eingezahlt:

Serhij Svyryba – 6,5 Mio. Hrywnja,

Roza Tapanova – 8 Mio. Hrywnja, Serhij Rebrov – 30 Mio. Hrywnja, Wolodymyr Petrow – 80.000 Hrywnja, Ihor Fomin – 5 Mio., Alina Voloshyna – 368.000 Hrywnja, Olexander Krykunow – 500.000 Hrywnja.

Zudem haben sieben juristische Personen fast 100 Mio. Hrywnja eingezahlt:

TOV „Miralif“ – 9,8 Mio. Hrywnja,

Forschungs- und Gutachterinstitut für Rechtsfragen – 30 Mio. Hrywnja, AO „A.DVA.KA.T“ – 4 Mio. Hrywnja, „SU“SEM“ GmbH – 32 Mio. Hrywnja, „SV-Hauptnachrichtendienst Russlands“ GmbH – 10,2 Mio. Hrywnja, „De Lege Lata“ AG – 14 Mio. Hrywnja, „Arena Marin“ GmbH – 4 Mio. Hrywnja.

Was zuvor geschah:

Am Morgen des 18. Mai wurde der ehemalige Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak, aus der Untersuchungshaft entlassen, nachdem für ihn eine Kaution hinterlegt worden war.

Gelder während des Baus der luxuriösen Ferienhaussiedlung „Dynastie“ in Kosyn im Gebiet Kiew. Nach Angaben der Ermittler könnten die Mittel für den Bau insbesondere aus Korruptionsgeschäften bei „Energoatom“ stammen. · Nach der Sitzung erklärte Jermak, er sei auf eine solche Entscheidung nicht vorbereitet gewesen, verfüge nicht über die erforderlichen Mittel, habe aber Freunde, die helfen könnten.

Mehr erfahren: Wer ist Herr Jermak? Jurist. Geschäftsmann. Produzent. Vizepräsident?