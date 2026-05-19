Könnte Belarus die Ukraine angreifen? Ein Experte bewertet die neuen Risiken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was steckt hinter den Nuklearübungen von Belarus und Russland? Vor dem Hintergrund neuer Militär- und Nuklearübungen Russlands und von Belarus ist erneut von einem möglichen Angriff auf die Ukraine aus dem Norden die Rede. Doch Alexander Lukaschenko ist sich der Folgen eines Angriffs auf die Ukraine sehr wohl bewusst.

Dies erklärte der Politikberater Taras Zagorodniy in einem Interview mit RBK Ukrajina.