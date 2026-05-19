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Die Ausgaben des Staatshaushalts lagen in den ersten vier Monaten um 13,8 % über denen des Vorjahres

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Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua

Im Zeitraum Januar bis April 2026 lagen die Gesamtausgaben des Staatshaushalts um 13,8 % über denen des Vorjahreszeitraums, wobei die Kosten für den Schuldendienst um 11,6 % höher waren als im Vorjahr.

Dies teilt das Finanzministerium der Ukraine mit.

Im Zeitraum Januar bis April 2026 beliefen sich die Gesamtausgaben des allgemeinen Fonds des Staatshaushalts auf 1,35 Billionen Hrywnja, was einem Anstieg um 163,6 Milliarden Hrywnja bzw. 13,8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Im April beliefen sich die Barausgaben des allgemeinen Staatshaushalts auf 433,1 Mrd. Hrywnja.

Die Ausgaben für Sicherheit und Verteidigung machen 63,3 % aller Ausgaben des allgemeinen Fonds aus – von Januar bis April 2026 wurden 854,1 Mrd. Hrywnja ausgegeben. Im April wurden 283,1 Mrd. Hrywnja ausgegeben.

Der größte Teil der Mittel floss zudem in die Löhne und Gehälter der Beschäftigten im öffentlichen Dienst einschließlich Sozialabgaben – 555,5 Mrd. Hrywnja (davon im April 147,1 Mrd. Hrywnja) oder 41,2 % der Gesamtausgaben im Zeitraum Januar bis April 2026. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum stiegen die Ausgaben um 80,3 Mrd. Hrywnja bzw. um 16,9 %.

235 Mrd. Hrywnja flossen in die Sozialversicherung (im April – 65,5 Mrd. Hrywnja), was 17,4 % der Gesamtausgaben entspricht; dies sind 22,1 Mrd. Hrywnja bzw. 10,4 % mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Schuldendienst „verschlang“ 103,2 Mrd. Hrywnja (im April – 38,2 Mrd. Hrywnja), was 7,6 % des Gesamtvolumens entspricht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die Ausgaben um 10,7 Mrd. Hrywnja bzw. um 11,6 %.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 286

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