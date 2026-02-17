Das Finanzministerium hat bei Auktionen von Staatsanleihen 17,4 Milliarden Hrywnja eingenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Finanzministerium hat am 17. Februar bei einer Auktion zur Platzierung von inländischen Staatsanleihen (OVGZ) 17,4 Milliarden Hrywnja in den Staatshaushalt aufgenommen. Dies teilte die Pressestelle des Ministeriums mit.

Den größten Investitionsanteil hatten Anleihen mit einer Laufzeit von 3,8 Jahren und einer Rendite von 13,1 % p. a. (gewichteter Durchschnitt: 12,92 %) – hier wurden 8,4 Mrd. Hrywnja in den Haushalt eingebracht.

Anleihen mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einer Rendite von 16,43 % p. a. (gewichtet durchschnittlich 16,42 %) sicherten Einnahmen in Höhe von 2,2 Mrd. Hrywnja.

Anleihen mit einer Laufzeit von 1,2 Jahren und einer Rendite von 15,4 % p. a. (gewichteter Durchschnitt: 15,34 %) brachten dem Haushalt 2,1 Mrd. Hrywnja ein.

Darüber hinaus wurden Euro-Anleihen mit einer Laufzeit von 1,4 Jahren und einer Rendite von 3,25 % p. a. (gewichtet durchschnittlich 3,14 %) platziert, wodurch 92 Mio. Euro eingenommen wurden.

Seit Anfang 2026 hat der Staat bereits 81,5 Mrd. Hrywnja eingenommen, seit Beginn des umfassenden Krieges mehr als 2 Billionen Hrywnja. Alle Mittel aus der Platzierung von Kriegsanleihen werden zur Unterstützung der Streitkräfte der Ukraine und zur Stärkung der finanziellen Stabilität des Staates verwendet.