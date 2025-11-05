Im Oktober füllten die Zollzahlungen den Staatshaushalt um 67 Milliarden Hrywnja auf

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Oktober 2025 hat der Zoll 67 Milliarden Hrywnja an Zolleinnahmen an den Haushalt überwiesen, das sind 13 Milliarden Hrywnja mehr als im Oktober letzten Jahres.

Dies teilte der staatliche Zolldienst der Ukraine mit.

„Basierend auf den Daten der Zollabfertigung ist das Volumen der steuerpflichtigen Wareneinfuhren im Oktober um 22% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres gestiegen“, heißt es in der Erklärung.

Gleichzeitig waren die wichtigsten haushaltsbildenden Waren, die in diesem Monat die größten Einnahmen brachten

- erdölprodukte – Hrywnja 17 Milliarden

- personenkraftwagen – 5,1 Mrd. Hrywnja;

- erdgas und Erdölgase – 2 Milliarden Hrywnja;

- elektrische Stromaggregate – 997,5 Millionen Hrywnja;

- elektrische Telefonapparate – 932,5 Millionen Hrywnja;

- kraftfahrzeuge für die Güterbeförderung – 735,1 Millionen Hrywnja;

- teile und Vorrichtungen von Fahrzeugen – 709,5 Millionen Hrywnja;

- erzeugnisse, die Tabak, Nikotin und deren Ersatzstoffe enthalten – Hrywnja 701,8 Millionen;

- kohle, Anthrazit – Hrywnja 683,5 Millionen;

- traktoren, ausgenommen Traktoren der Position 8709 – 657,6 Mio. Hrywnja;

- neue Luftreifen und Reifen aus Gummi – Hrywnja 605,3 Millionen.

Zur Erinnerung:

Im Zeitraum Januar-August 2025 importierte die Ukraine Waren im Wert von 52,6 Milliarden Dollar und exportierte Waren im Wert von 26,3 Milliarden Dollar.

Im Januar-Juli 2025 importierte die Ukraine Waren im Wert von 45,9 Mrd. $ und exportierte Waren im Wert von 23,2 Mrd. $.