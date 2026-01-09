Trump sagt, ob er jemals die Gefangennahme Putins anordnen wird, wie er es bei Maduro getan hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

US-Präsident Donald Trump ist überzeugt, dass es nicht nötig sein wird, den russischen Staatschef Wladimir Putin zu entführen.

Quelle: Trumps Antwort bei einem Treffen mit Öl- und Gasmanagern

Einzelheiten: Der Journalist erinnerte Trump an die Reaktion des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf die US-Operation in Venezuela, als er sagte: „Wenn man so etwas mit Diktatoren machen kann, dann wissen die Vereinigten Staaten von Amerika, was als nächstes zu tun ist.“

Deshalb wurde der US-Präsident gefragt, ob er jemals die Gefangennahme von Putin anordnen würde.

Trumps direkte Antwort: „Ich glaube nicht, dass das nötig wäre. Wir haben immer eine großartige Beziehung gehabt. Ich bin sehr enttäuscht. Ich habe 8 Kriege beigelegt“..

„Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass im letzten Monat 31.000 Menschen in dem Krieg (zwischen Russland und der Ukraine – Anm. d. Red.) gestorben sind, viele von ihnen russische Soldaten. Und die russische Wirtschaft ist in einem schlechten Zustand. Ich denke, wir werden die Dinge schließlich in Ordnung bringen, obwohl ich wünschte, wir hätten es früher getan.“

** Was vorausging*

In der Nacht des 3. Januar führte die US-Delta Force auf Befehl von Donald Trump eine Operation in Venezuela durch und nahm Nicolas Maduro und seine Frau gefangen. Anschließend wurden sie nach New York gebracht, wo ihnen der Prozess gemacht werden soll.

Nach der Operation erklärte Trump, dass die Vereinigten Staaten Venezuela so lange führen würden, bis ein „unabhängiger Übergang“ der Macht gewährleistet sei.

Am 5. Januar forderte der US-Präsident die amtierende Präsidentin Delcy Rodriguez auf, den Vereinigten Staaten „vollen Zugang“ zu den Ressourcen des Landes zu gewähren und drohte ihr mit einem „sehr hohen Preis“, sollte sie sich weigern