Herr Selenskyj ist in Paris angekommen, um sich mit Herrn Macron zu treffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Selenskyj reiste nach Paris, um mit Macron über die Unterstützung der Ukraine und die Verstärkung des Drucks auf Russland zu verhandeln.

Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in Paris eingetroffen, um sich mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron zu treffen.

Quelle: „Suspilne“ unter Berufung auf den Sprecher des Präsidenten, Serhij Nikiforow

Details: Nach Angaben einer Quelle des Fernsehsenders BFMTV im Büro des französischen Präsidenten wird das Treffen der beiden Staatschefs im Élysée-Palast stattfinden.

„Beide Staatschefs werden die aktuelle Lage, die Unterstützung Frankreichs und der europäischen Partner beim Schutz der Ukraine sowie Möglichkeiten zur Verstärkung des Drucks auf Russland, insbesondere den Kampf gegen dessen „Schattenflotte“, erörtern, teilte der Élysée-Palast mit.

Die Parteien werden auch über die „Bedingungen für einen gerechten und dauerhaften Frieden“ sprechen und eine Bilanz der im Rahmen der „Koalition der Entschlossenen“ eingegangenen Verpflichtungen hinsichtlich der Sicherheitsgarantien ziehen.