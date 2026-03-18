Merz forderte die EU auf, 90 Milliarden Euro für die Ukraine bereitzustellen, und ignorierte dabei Orbáns Veto

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In Deutschland ist man der Ansicht, dass die Europäische Union trotz Meinungsverschiedenheiten schnell handeln muss. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz forderte die Europäische Union auf, die Finanzhilfe für die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro unverzüglich freizugeben.