Die Russen griffen 2 zivile Schiffe an, die in den Hafen einliefen, um Weizen zu laden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Heute, am 30. Dezember, griffen die Russen die Schiffe Emmakris III und Kapitän Karam mit einem unbemannten Luftfahrzeug (UAV) an, als sie in den Hafen einliefen, um Weizen zu laden.

Dies teilte die ukrainische Marine mit.

„Häfen und die zivile Schifffahrt sind zivile Infrastruktureinrichtungen. Angriffe auf sie stellen eine Bedrohung für das Leben von Zivilisten dar und untergraben die weltweite Ernährungssicherheit“, so das Militär.

Um es kurz zu machen:

Russland hat die Hafeninfrastruktur der Region Odessa angegriffen und dabei Einrichtungen in den Häfen von Pivdennyi und Tschornomorsk beschädigt.

Nach vorläufigen Informationen wurde eine Person verletzt. Öllagertanks eines Industrieunternehmens wurden beschädigt. Ein ziviles Schiff, das Getreide unter panamaischer Flagge transportierte, wurde im Hafen ebenfalls beschädigt.