Der Abgeordnete und ehemalige Minister für wirtschaftliche Entwicklung Kubiv ist verstorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Im Alter von 65 Jahren verstarb plötzlich der Abgeordnete der Partei „Europäische Solidarität“ und ehemalige erste stellvertretende Ministerpräsident sowie Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Stepan Kubiv.
Dies teilte der Sprecher der Werchowna Rada, Ruslan Stefantschuk, auf Facebook mit; über den Tod Kubivs berichtete „Europäische Solidarität“ in der Nacht zum 18. Mai.
„Er hat die Maidan-Proteste und die schweren Kriegsjahre durchlebt und sich für die Stärkung der ukrainischen Wirtschaft sowie für die internationale Unterstützung unseres Staates eingesetzt“, heißt es in der Mitteilung der Partei „ES“.
Stepan Kubiv war Abgeordneter des Regionalrats von Lemberg. Im Jahr 2014 stand er fast ein halbes Jahr lang an der Spitze der Nationalbank.
Im Jahr 2012 wurde Kubiv als Abgeordneter für die Partei „Batkivschyna“ gewählt, im Jahr 2014 für den Block von Petro Poroschenko (er war Vertreter des Präsidenten der Ukraine im Obersten Rat der 8. Legislaturperiode).
Im Jahr 2016 übernahm er das Amt des ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten – Minister für wirtschaftliche Entwicklung der Ukraine.
Im Jahr 2019 wurde er Abgeordneter für die Partei „Europäische Solidarität“.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“