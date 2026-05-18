Der Abgeordnete und ehemalige Minister für wirtschaftliche Entwicklung Kubiv ist verstorben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Alter von 65 Jahren verstarb plötzlich der Abgeordnete der Partei „Europäische Solidarität“ und ehemalige erste stellvertretende Ministerpräsident sowie Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Stepan Kubiv.

Dies teilte der Sprecher der Werchowna Rada, Ruslan Stefantschuk, auf Facebook mit; über den Tod Kubivs berichtete „Europäische Solidarität“ in der Nacht zum 18. Mai.

„Er hat die Maidan-Proteste und die schweren Kriegsjahre durchlebt und sich für die Stärkung der ukrainischen Wirtschaft sowie für die internationale Unterstützung unseres Staates eingesetzt“, heißt es in der Mitteilung der Partei „ES“.

Stepan Kubiv war Abgeordneter des Regionalrats von Lemberg. Im Jahr 2014 stand er fast ein halbes Jahr lang an der Spitze der Nationalbank.

Im Jahr 2012 wurde Kubiv als Abgeordneter für die Partei „Batkivschyna“ gewählt, im Jahr 2014 für den Block von Petro Poroschenko (er war Vertreter des Präsidenten der Ukraine im Obersten Rat der 8. Legislaturperiode).

Im Jahr 2016 übernahm er das Amt des ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten – Minister für wirtschaftliche Entwicklung der Ukraine.

Im Jahr 2019 wurde er Abgeordneter für die Partei „Europäische Solidarität“.