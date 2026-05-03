Syrskyj gab bekannt, dass die Zahl der schweren Verletzungen und Amputationen in der Armee zurückgegangen sei

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, Olexander Syrskyj, erklärte, dass im April ein Rückgang der Zahl schwerer Verwundungen verzeichnet worden sei.

Quelle: : Syrskyj auf Facebook

Details: : Syrskyj versicherte, dass er die Frage der Verbesserung der medizinischen Versorgung der Truppen, vor allem an der Front, im Blick habe.

Er weist darauf hin, dass er Militärmediziner aller Ebenen hinzugezogen habe, um den tatsächlichen Stand der Kapazitäten und kritische Probleme zu bewerten.

Zitat von Syrskyj: : „Es ist wichtig anzumerken, dass im April ein Rückgang der Zahl schwerer Verwundungen verzeichnet wurde. Zudem ist ein positiver Trend bei der Verringerung der Zahl der Amputationen zu beobachten.

Dies zeugt von einer allmählichen Verbesserung der Qualität der Versorgung in der präklinischen Phase, einer besseren Ausbildung des Personals und einem gesteigerten Bewusstsein der Soldaten für die rechtzeitige Anwendung von Tourniquets.“