Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Russen konzentrieren Truppen und Ausrüstung in Pokrowsk und planen einen Vorstoß. Die 90. Panzerdivision der Russischen Föderation wird gesichtet.

Russische Truppen sammeln Personal und Ausrüstung in Pokrowsk im Gebiet Donezk; in der Stadt wird die Präsenz der 90. Panzerdivision der Russischen Föderation festgestellt.

Quelle: : 7. Korps der Luftlandetruppen

Wörtlich: : „Seit Anfang Mai haben Einheiten im Zuständigkeitsbereich des 7. Korps der schnellen Eingreiftruppe der Luftlandetruppen 329 Russen getötet und verwundet. Zudem haben ukrainische Soldaten über 40 Einheiten verschiedener Ausrüstung, darunter Geschütze, zerstört und beschädigt.

Ein Teil der Geschütze wurde von den Verteidigungskräften in Pokrowsk getroffen. Der Feind nutzt die Stadt derzeit zur Konzentration von Personal und Technik und plant weitere Offensivaktionen. In Pokrowsk wird die Präsenz der 90. Panzerdivision der Russischen Föderation festgestellt.“

Details: : Es wird zudem berichtet, dass der Feind in Myrnohrad Kommandoposten aufstellt. Der Feind versucht, die Ortschaft als „Brücke“ für einen Durchbruch in Richtung Rodynske zu nutzen. In dieser Richtung hat allein die 38. Brigade der Seestreitkräfte seit Anfang Mai 11 Artilleriegeschütze zerstört.

Die Einnahme von Hryshyne bleibt derzeit das Hauptziel des Feindes. In dieser Richtung sind mehrere Einheiten verschiedener Brigaden der Russischen Föderation im Einsatz. Lange Zeit versuchte die feindliche Infanterie, direkt in der Ortschaft vorzustoßen, während andere Teile versuchten, Hryshyne über offenes Feld zu umgehen und sich nach Norden in Richtung Wassylivka zu bewegen.