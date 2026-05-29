In der Region Dnipropetrowsk wurden bei Beschuss sechs Menschen verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Bei fast 30 russischen Angriffen auf Ortschaften in der Region Dnipropetrowsk wurden sechs Menschen verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanzha, mit.

„Im Gebiet Nikopol wurden die Gemeinden Nikopol, Pokrowsk, Tscherwonohryhorow, Marhanez und Miriv angegriffen. Sechs Hochhäuser, ein Gymnasium, die Infrastruktur, ein Stadtbus und ein Auto wurden beschädigt. Sechs Menschen wurden verletzt. Ein 55-jähriger Mann wurde in schwerem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Fünf Frauen werden ambulant behandelt“, erklärte er.

Ganja fügte hinzu, dass auch in Krywyj Rih ein Bus und ein PKW beschädigt wurden.

Zur Erinnerung: In der Region Dnipropetrowsk wurden am 28. Mai infolge russischer Angriffe 12 Menschen verletzt, darunter auch Kinder.