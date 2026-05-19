Bei McDonald’s sind die Preise deutlich gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In den ukrainischen McDonald’s-Filialen stiegen die Preise für verschiedene Produkte im Mai um 5 bis 30 Hrywnja: Am stärksten verteuerten sich Burger, Pommes frites und einige Menüs.

In den ukrainischen McDonald’s-Filialen stiegen die Preise für verschiedene Produkte im Mai um 5 bis 30 Hrywnja: Am stärksten verteuerten sich Burger, Pommes frites und einige Menüs.

Darüber wird in der Community „Wo in Kiew“ berichtet.

Den stärksten Anstieg verzeichnen die Preise für den Big Mac und das Big Mac-Menü. Diese Artikel verteuerten sich um 20–25 Hrywnja bzw. 15–30 Hrywnja. Auch die Preise für das Double Big Tasty- und das Double Cheeseburger-Menü stiegen deutlich – um 15–25 Hrywnja.

Wie sich die Preise für verschiedene Artikel auf der McDonald’s-Speisekarte entwickelt haben „Wo in Kiew“

Gleichzeitig blieben die Preise für eine Reihe von Desserts, Saucen, Wasser und das „NicePrice-Combo“ unverändert.