Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Angreifer starteten ihren Vorstoß bei nebligem Wetter, doch die Verteidigungskräfte waren darauf vorbereitet, wie das Ministerium mitteilt.

Die höchsten Tagesverluste Russlands im Jahr 2026 fielen auf den 17. März. Dies teilte das ukrainische Verteidigungsministerium am Mittwoch, dem 18. März, auf seinem Telegram-Kanal mit.

„Die Angreifer versuchten, den Nebel auszunutzen, und starteten Angriffe an mehreren Frontabschnitten, insbesondere in der Oblast Saporischschja.

Die Verteidigungskräfte waren darauf vorbereitet, weshalb der Feind innerhalb eines Tages 1.710 (russische) Soldaten durch Tote und Verwundete verlor … Die ukrainischen Verteidigungslinien wurden nirgendwo durchbrochen“, heißt es in der Mitteilung.

Daten des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine belegen, dass die höchste Zahl an russischen Opfern – 1.710 Personen – seit Kriegsbeginn am 17. März 2026 und am 20. Oktober 2024 verzeichnet wurde.

Damit haben die Verteidigungskräfte am Dienstag ihren 17 Monate zuvor aufgestellten Rekord wiederholt.

Wie wir bereits berichteten, führten die Streitkräfte der Ukraine am 16. und 17. März Angriffe auf wichtige militärische Einrichtungen der russischen Truppen in der Region Brjansk der Russischen Föderation sowie in den vorübergehend besetzten Gebieten der Krim, der Region Donezk und der Region Saporischschja durch.