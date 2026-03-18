Nachrichten vom 18. März: Die Nationalbank hat „Ukrposhta“ mit einer Geldstrafe belegt, der Ölpreis liegt bei über 108 Dollar, die USA und Israel haben iranische Gasförderanlagen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber heute gesprochen wurde

Über Öl. Der Anstieg des Brent-Ölpreises beschleunigte sich vor dem Hintergrund der Drohungen des Iran, auf den israelischen Angriff auf das Gasfeld „South Pars“ zu reagieren, auf 5 % – über 108 Dollar pro Barrel.

Über die Börse. Am 17. März führte das ukrainische Defense-Tech-Startup Swarmer einen Börsengang an der Nasdaq Capital Market durch.

Über „Ukrposhta“. Die Nationalbank der Ukraine verhängte gegen die AG „Ukrposhta“ eine Sanktion in Form einer Geldstrafe in Höhe von 255.000 Hrywnja.

Zum Thema Iran. Die USA und Israel haben Angriffe auf das größte Gasfeld des Iran – South Pars – sowie auf weitere Infrastruktur in der Region Asaluyeh durchgeführt.

Zum Thema Kraftstoff. Ab dem 20. März können Ukrainer eine teilweise Erstattung der Kosten für Kraftstoff erhalten, der an Tankstellen gekauft wurde, die an dem Programm teilnehmen.

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