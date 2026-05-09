Der längste Internetausfall in Iran bringt die Privatwirtschaft an den Rand des Ruins

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der rekordverdächtige Internetausfall im Iran versetzt der Privatwirtschaft einen schweren Schlag, und Firmeninhaber sowie Branchenvertreter warnen, dass dies zu Massenentlassungen und Schließungen führen könnte.

Dies berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die Islamische Republik hat den Internetzugang drastisch eingeschränkt, nachdem Israel und die USA Ende Februar einen Krieg gegen das Land begonnen hatten. Zuvor hatten die Behörden bereits einen Monat zuvor während landesweiter Proteste den Online-Zugang gesperrt.

Dieser Schritt trug dazu bei, die brutale Unterdrückung, bei der Tausende von Zivilisten ums Leben kamen, vor der Außenwelt zu verbergen.

Nach Angaben des globalen Überwachungsdienstes NetBlocks ist die derzeitige Sperre, die seit über 70 Tagen andauert, der „längste jemals verzeichnete landesweite Internet-Blackout in einer vernetzten Gesellschaft“. NetBlocks schätzt die wirtschaftlichen Verluste des Iran durch diese Einschränkungen auf über 2,6 Milliarden Dollar.

„Die Welle von Entlassungen, der wirtschaftliche Schock und die Rezession, die wir derzeit erleben, sind in erster Linie auf die digitale Belagerung zurückzuführen und nicht auf Bomben“, sagte Amir, Inhaber eines Bekleidungsgeschäfts in Teheran, in dem 50 bis 60 Menschen beschäftigt sind. Seinen vollständigen Namen wollte er aufgrund der Brisanz des Themas und aus Angst, ins Visier der Behörden zu geraten, nicht nennen.

Die führende iranische Wirtschaftszeitung Donya-e Eqtesad verglich das Ausmaß des Schadens mit einem „stillen Erdbeben“, das die Wirtschaft nicht weniger lähmt als die Luftangriffe der USA und Israels.

Die Zeitung bezifferte die Verluste der iranischen Wirtschaft auf mehr als vier Billiarden Rial, was zum Marktkurs fast 2,5 Milliarden Dollar entspricht.