Der Lkw-Markt ist im April um 3 % gewachsen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Im Vergleich zum April des Vorjahres stieg die Nachfrage nach neuen Nutzfahrzeugen um 14 %.

Im April wurden in der Ukraine 1.122 neue Nutzfahrzeuge (Lkw und Spezialfahrzeuge) verkauft, das sind 3 % mehr als im März. Dies teilte UkrAwtoProm am Mittwoch, dem 6. Mai, mit.

Im Jahresvergleich stieg die Nachfrage im Vergleich zum April des Vorjahres um 14 %.

Insgesamt wurden seit Jahresbeginn 4.033 neue Fahrzeuge in den ukrainischen Fuhrpark für Lkw und Spezialfahrzeuge aufgenommen, was einem Anstieg von fast 6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Zu den fünf Marktführern im April gehörten:

Im Februar erwarben die Ukrainer 2.700 aus den USA importierte Gebrauchtwagen, was einem Rückgang von 16 % gegenüber dem entsprechenden Zeitraum des Jahres 2025 entspricht.