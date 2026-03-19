Syrskyj: Die Russische Föderation plant die Mobilisierung von 409.000 Personen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Mit der Wetterbesserung haben die russischen Truppen ihre Aktivitäten an der Front verstärkt, stellte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine fest.

In diesem Jahr plant Russland, weitere 409.000 Soldaten zu rekrutieren. Moskau bereitet sich weiterhin auf weitere Aggressionen gegen die Ukraine vor. Dies erklärte der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, Olexander Syrskyj, am Donnerstag, dem 19. März, auf Facebook.

Der General wies darauf hin, dass mit der Verbesserung der Wetterbedingungen an der Front die Aktivität der russischen Truppen zunimmt.

„Ich habe eine operative Besprechung zum Zustand der technischen Ausrüstung der Verteidigungslinien abgehalten. Zu den wichtigsten Aufgaben gehören die Verstärkung der Befestigungsanlagen, der Ausbau des Drohnenschutzes und die Vorbereitung der Ortschaften auf die Verteidigung“, berichtete Syrskyj.

Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine hörte Berichte von Militärkommandanten, der Leitung des Staatlichen Spezialtransportdienstes und den Leitern der regionalen Militärverwaltungen an. „Es gibt problematische Fragen – wir haben konkrete Lösungen und Fristen für deren Umsetzung festgelegt. Von der Qualität und Geschwindigkeit dieser Arbeit hängt nicht nur die Stabilität der Verteidigung ab, sondern auch das Leben unserer Soldaten“, betonte Syrskyj. Zur Erinnerung: Vor kurzem erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass die ukrainischen Verteidiger eine strategische Offensive der Russen vereitelt hätten, die im März stattfinden sollte. „Vergessene“ Ziele. Was greifen die Russen erneut an?