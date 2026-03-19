Die Russen haben die Infrastruktur von Saporischschja angegriffen: Es gibt einen Schwerverletzten, Tausende von Kunden sind ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der Angriff der Russischen Föderation am 19. März hat mehr als 40.000 Haushalte in Saporischschja ohne Strom zurückgelassen; eine Person erlitt schwere Verletzungen.

Eine Person erlitt schwere Verletzungen, und rund 40.000 Haushalte blieben infolge des russischen Angriffs auf die Infrastruktur von Saporischschja am Morgen des 19. März ohne Stromversorgung.

Quelle: : Leiter der regionalen Militärverwaltung Iwan Fedorow auf Telegram

Wortlaut des Regionalleiters: „Die Russen greifen die Infrastruktur des Regionalzentrums an. In einigen Stadtteilen kann es zu Spannungsschwankungen kommen … Eine Person wurde verletzt.“

Details: : Später fügte Fedorow hinzu, dass sich der Verletzte in einem kritischen Zustand befinde. Außerdem seien durch den feindlichen Angriff mehr als 38.000 Privathaushalte und weitere rund 2.000 gewerbliche Abnehmer von der Stromversorgung abgeschnitten.

„Um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten, werden die Einrichtungen auf Notstromquellen umgeschaltet“, erklärte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Aktualisierung: Später fügte er hinzu, dass die Stromversorgung für über 83 % der Kunden bereits wiederhergestellt worden sei.

Stand 8:20 Uhr sind noch 6.265 Privathaushalte und 305 gewerbliche Verbraucher ohne Strom.