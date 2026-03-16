Generalstab: Seit Beginn des Tages kam es zu 152 Gefechten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Seit Beginn des Tages am 16. März kam es an der Front zu 152 Gefechten, davon 28 im Raum Kostjantynivka.

Quelle: : Bericht des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine, Stand 22:00 Uhr

Wörtlich: : „Der Gegner führte einen Raketenangriff mit einer Rakete sowie 51 Luftangriffe durch – dabei wurden 145 lenkbare Fliegerbomben abgeworfen. Darüber hinaus setzte er 6232 Kamikaze-Drohnen ein und führte 2884 Beschüsse von Ortschaften und Stellungen unserer Truppen durch.“

Details: : In den Richtungen Nord-Slobodschan und Kursk hat die Russische Föderation heute 68 Beschüsse von Stellungen durchgeführt.

Im südlichen Slobodschan-Gebiet griff der Feind zweimal die Stellungen der ukrainischen Streitkräfte an.

Im Raum Kupjansk griff der Feind achtmal an.

Im Raum Lyman wehrten ukrainische Soldaten neun russische Angriffe ab.

Im Slowjansk-Gebiet versuchte der Feind neunmal, vorzustoßen.

Im Raum Kramatorsk versuchte der Angreifer einmal, seine Positionen zu verbessern.

Im Raum Kostjantynivka stürmten die Angreifer 28 Mal die Stellungen der ukrainischen Verteidiger.

Im Raum Pokrowsk führte die Russische Föderation 21 Angriffe durch.

Im Raum Olexanderivka versuchten die Angreifer viermal, ihre Lage zu verbessern.

In der Richtung Huliaipole fanden 20 Angriffe der Angreifer statt.