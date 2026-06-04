Die Luftabwehr hat 264 Drohnen der Russischen Föderation zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Es wurden Treffer durch ballistische Raketen und 24 Angriffsdrohnen an 11 Orten sowie der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer) an 12 Orten registriert.

Die Luftabwehr hat 264 Drohnen zerstört, mit denen die russischen Angreifer die Ukraine angegriffen haben. Dies teilten die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Russen seit 18:00 Uhr am 3. Juni die Ukraine mit einer ballistischen Rakete vom Typ „Iskander-M“ aus der Region Woronesch sowie mit 293 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed (darunter auch mit Raketenantrieb), „Gerbera“, „Italmas“, mit „Banderol“-Streumunition und Drohnen-Attrappen vom Typ „Parodia“ aus folgenden Richtungen: Kursk, Brjansk, Millerowo, Primorsko-Achtscharsk (Russische Föderation), Tschauda (vorübergehend besetzte Krim).

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr bis 8:00 Uhr am 4. Juni 264 unbemannte Fluggeräte im Norden, Süden und Osten der Ukraine abgeschossen bzw. neutralisiert.

Es wurden Treffer durch ballistische Raketen und 24 Angriffsdrohnen an 11 Orten sowie der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer) an 12 Orten registriert.

Zur Erinnerung: In der Region Odessa wurde in der Nacht vom 4. Juni infolge eines Angriffs russischer Kampfdrohnen eine kritische Infrastruktureinrichtung beschädigt.