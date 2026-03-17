Die Ukraine hat die Einfrierung von Beeren reduziert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In der vergangenen Saison wurden in der Ukraine Rekordpreise für Kirschen verzeichnet, was die Herstellung bedeutender Mengen an Tiefkühlprodukten erschwerte.

Die Rekordpreise für Kirschen und Stromausfälle wirkten sich auf die Mengen an Tiefkühlprodukten der ukrainischen Unternehmen aus und führten zu einem Verlust an Mehrwert. Die Beeren wurden von Nachbarländern aufgekauft und tiefgefroren. Dies berichtet AgroTimes.

Es wird darauf hingewiesen, dass in der vergangenen Saison in der Ukraine Rekordpreise für Kirschen verzeichnet wurden, was die Herstellung bedeutender Mengen an Tiefkühlprodukten erschwerte, während Stromausfälle die Kosten der Unternehmen erhöhen, da das Einfrieren eine stabile Kühlkette erfordert.

Laut Ksenia Guseva, Expertin für den Obst- und Gemüsemarkt bei APK-Inform, erreichten die Einzelhandelspreise für Kirschen Mitte des Sommers 60–70 Hrywnja/kg und stiegen bis zum Saisonende auf 110–130 Hrywnja/kg. Sie geht davon aus, dass dies wahrscheinlich das höchste Niveau des letzten Jahrzehnts war.

„Der Grund für diesen sprunghaften Anstieg war ein drastischer Ertragsrückgang, der stellenweise bis zu 90 % betrug, sowie steigende Produktionskosten. Dies wirkte sich auch auf den Bereich des Einfrierens von Beeren aus. Ein zusätzlicher Risikofaktor sind Stromausfälle. Das Einfrieren erfordert eine stabile Kühlkette, und Stromausfälle erhöhen die Kosten und Verluste“, bemerkte sie gegenüber der Zeitschrift „Gartenbau auf Ukrainisch“.

Infolgedessen wurde ein Teil der ukrainischen Kirschen und Himbeeren von Nachbarländern aufgekauft, vor allem von Polen, wo die Beeren bereits in lokalen Anlagen tiefgefroren wurden. Dies bedeutete einen Verlust an Wertschöpfung für den ukrainischen Markt.