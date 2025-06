Nachrichten vom 26. Juni: Die Ukraine "verdiente" eine Milliarde Dollar am Anstieg des Goldpreises, der Euro bricht Rekorde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber wurde heute diskutiert?

Über die Staatsverschuldung. Am 31. Mai beliefen sich die öffentlichen und staatlich garantierten Schulden der Ukraine auf insgesamt 7,51 Billionen Hrywnja, also 180,97 Milliarden Dollar.

Über die Flugzeuge in Russland. Trotz der Sanktionen der EU und der USA hat Russland in den Jahren des totalen Krieges Teile für Boeing- und Airbus-Flugzeuge im Wert von 1 Milliarde Euro importiert.

Über die internationalen Reserven. Die internationalen Reserven der Ukraine haben sich durch die Aufwertung des Goldes in den letzten anderthalb Jahren um 1,08 Milliarden Dollar erhöht.

An der Grenze zu Polen. Am Kontrollpunkt Uhryniv an der Grenze zu Polen wurde die Abfertigung aller Arten von Fahrzeugen in beide Richtungen aufgrund von technischen Störungen in der Datenbank vorübergehend ausgesetzt.

Über den Euro-Wechselkurs. Der offizielle Wechselkurs zwischen Euro und Hrywnja wird am Freitag, den 27. Juni, mit 48,63 Hrywnja den vierten historischen Rekord für diesen Monat erreichen.

EP Exklusiv.

Neues Fieber: Warum die Goldpreise Rekorde brechen und wie Sie es kaufen können

Der Goldpreis erreicht inmitten steigender geopolitischer Spannungen historische Rekorde. Ist es möglich, von diesem Trend in der Ukraine zu profitieren und lohnt es sich, in das Edelmetall zu investieren?

Die Studiengebühren an ukrainischen Universitäten sind erheblich gestiegen. Wie hoch sind die Preise?

Am 1. Juli beginnt in der Ukraine die Zulassungskampagne. Welche Universitäten und Studiengänge werden von den Studenten am häufigsten gewählt und wie viel kostet das?