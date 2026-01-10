Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Budanow diskutierte mit führenden Vertretern des Militärs und der Strafverfolgungsbehörden über den Kampf gegen Korruption und Fahnenflucht in den ukrainischen Streitkräften.

Am 10. Januar hielt der Chef des Präsidialamtes, Kyrylo Budanow, ein ausgedehntes Treffen mit der Führung des Generalstabs, der Landstreitkräfte, des militärischen Nachrichtendienstes und den Leitern der Strafverfolgungsbehörden ab, um über Korruption im MCC- und JV-System und über AWOLs zu sprechen.

Budanow auf Telegram

Direkte Rede von Budanow: „Die Korruption im MCC- und JV-System sowie das unerlaubte Verlassen von Einheiten in der Armee sind Probleme, die unsere Verteidigungsfähigkeit beeinträchtigen.

Ich habe ein erweitertes Treffen mit der Führung des Generalstabs, der Landstreitkräfte, der Luftwaffe und den Leitern der Strafverfolgungsbehörden abgehalten. Auf der Tagesordnung standen die Bekämpfung der Korruption im TCC- und JV-System und das Problem des unerlaubten Fernbleibens von der Armee.

Amtsmissbrauch und die Untergrabung der militärischen Disziplin sind inakzeptabel.“

Budanow betonte, dass die Probleme dieser Phänomene untersucht werden und versprach „klare und effektive" Lösungen.

class=MsoNormal* Zwischen 2022 und Juli 2025 wurden in der Ukraine mehr als 200.000 Fälle wegen unerlaubter Desertion und mehr als 50.000 Fälle wegen Fahnenflucht eröffnet.

