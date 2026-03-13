Nicht nur CBAM: Die Medien erläutern, warum der ukrainische Stahl an Boden verliert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die ukrainische Metallindustrie befindet sich auf dem europäischen Markt in einer schwierigen Wettbewerbslage. Russische Stahlhalbzeuge gelangen weiterhin auf den EU-Markt, während ukrainische Hersteller aufgrund neuer EU-Umweltvorschriften und der Folgen des Krieges mit zusätzlichen Kosten konfrontiert sind.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Artikel von Fastmarkets.