Die Bedrohung durch russische Angriffe auf die AKW-Infrastruktur: Die Ukraine hat ihre Partner über die Pläne des Kremls informiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes bereitet Russland Angriffe auf Umspannwerke vor, die Atomkraftwerke mit Strom versorgen. Die Ukraine fordert die Welt auf, entschiedene Schritte zu unternehmen, um diese gefährlichen Pläne zu stoppen.

Dies meldet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Außenministers Andrij Sybiha.

„Nach unseren Erkenntnissen plant Russland gefährliche Angriffe auf Umspannwerke, die ukrainische Atomkraftwerke versorgen“, sagte Andrij Sybiha in den sozialen Medien X.

Er betonte, dass solche Aktionen Moskaus Teil seiner völkermörderischen Absichten sind.

„Moskau kennt keine Grenzen in seinem Ziel, den Ukrainern während des eisigen Winters den Strom zu entziehen“, betonte der Minister.

Die Ukraine tauscht bereits Informationen mit ihren Partnern aus und warnt vor den potenziell katastrophalen Folgen dieser Angriffe.

Der Minister forderte die IAEO und die führenden Staaten der Welt im Bereich der nuklearen Sicherheit auf, Moskau deutlich zu warnen, um es zu zwingen, solche rücksichtslosen Pläne aufzugeben.

Energie-Situation