Russen greifen Cherson am Morgen an: ein Mann wird getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei dem morgendlichen Beschuss des Stadtzentrums von Cherson durch die Russen am 7. Januar wurde ein Mann getötet.

Russische Angreifer haben am Morgen des 7. Januar das Zentrum von Cherson angegriffen, dabei wurde ein Mann getötet.

*:*: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Olexander Prokudin, in den sozialen Medien

*:* „Am Morgen haben russische Terroristen das Feuer auf das Zentrum von Cherson eröffnet.

Ein Mann wurde durch diesen feindlichen Beschuss tödlich verwundet. Seine Identität wird derzeit festgestellt.“

