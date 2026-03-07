Folgen der Beschießungen in der Region Cherson: Es gibt Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Durch die Beschüsse wurden Privathäuser und Mehrfamilienhäuser, Krankenhausgebäude, eine Vorschuleinrichtung, Wirtschaftsgebäude und Kraftfahrzeuge beschädigt.

In der Region Cherson kam aufgrund feindlicher Beschüsse ein Mensch ums Leben, fünf weitere Zivilisten wurden verletzt. Dies teilte die Pressestelle der Staatsanwaltschaft der Region Cherson am Samstag, dem 7. März, mit.

Es wird berichtet, dass die russische Armee am 7. März erneut Artillerie und verschiedene Arten von Drohnen für Angriffe auf Ortschaften in der Region eingesetzt hat.

„Am Morgen griffen die Angreifer Cherson an – eine 54-jährige Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Im regionalen Zentrum wurden im Laufe des Tages zwei Frauen und ein Mann durch russische Drohnen verletzt. Ein weiterer Mann wurde durch feindliche Artillerie verletzt. Auch in Stepanowka gibt es einen Verletzten infolge des Artillerieangriffs. Darüber hinaus wurden durch Beschuss Privathäuser und Mehrfamilienhäuser, Krankenhausgebäude, eine Vorschuleinrichtung, Wirtschaftsgebäude und Kraftfahrzeuge beschädigt“, heißt es in der Meldung.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 7. März haben russische Kriegsverbrecher einen Angriff auf Charkiw durchgeführt. Um 14:10 Uhr waren 11 Todesopfer bekannt.