Die Cyberpolizei warnt vor Betrug mit Führerscheinen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Ein Führerschein, der zum ersten Mal seit zwei Jahren ausgestellt wird, wird nicht per Post verschickt. Wenn angeboten wird, ihn online auszustellen, handelt es sich um einen Betrug.

Die Cyber Police warnt davor.

„Die CSC und die Cyberpolizei des MIA warnen: Ein Führerschein, der zum ersten Mal vor zwei Jahren ausgestellt wurde, wird NICHT per Post verschickt“, heißt es in der Erklärung.

„Es gibt Anzeigen in den sozialen Medien, in denen versprochen wird, ‚einen Führerschein online auszustellen, ohne beim TSC anwesend zu sein‘ und ihn per Post zu versenden. Das ist Betrug!“, so die Strafverfolgungsbehörden.

Die Kriminellen locken mit Geld und persönlichen Daten und verschicken im Gegenzug gefälschte Dokumente ohne Rechtskraft.

„Der erste Führerschein wird nur persönlich in einem Dienstleistungszentrum des Innenministeriums ausgestellt, nachdem man eine praktische Prüfung bestanden und einen Reisepass vorgelegt hat. Weder per Post noch per Vollmacht ist das möglich“, erklärt die Polizei.

„Nur der Umtausch oder die Erneuerung eines Führerscheins, wenn dieser bereits im Driver’s Office und in Diia vorhanden ist, kann per Post zugestellt werden“, heißt es in der Erklärung.

„Die Verwendung von gefälschten Dokumenten ist eine Straftat“, warnt die Polizei.

