Vitkoff nannte die Gespräche in den Vereinigten Arabischen Emiraten "sehr konstruktiv"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die konstruktiven Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten, der Ukraine und Russland in den Vereinigten Arabischen Emiraten werden nächste Woche fortgesetzt, sagte Steve Witkoff.

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat die trilateralen Gespräche in den Vereinigten Arabischen Emiraten als sehr konstruktiv bezeichnet und angekündigt, dass sie in der nächsten Woche fortgesetzt werden sollen.

Vitkoff in den sozialen Medien am Samstagabend

„Am Freitag und Samstag haben die Vereinigten Staaten ein trilaterales Treffen mit der Ukraine und Russland koordiniert, das freundlicherweise von den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgerichtet wurde.

Die Gespräche waren sehr konstruktiv, und es wurde beschlossen, sie nächste Woche in Abu Dhabi fortzusetzen. Präsident Trump und sein gesamtes Team sind entschlossen, diesen Krieg zu befrieden.“

Was vorausging: Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete die Gespräche zwischen der Ukraine, den USA und Russland vom 23. bis 24. Januar in Abu Dhabi als konstruktiv und sagte, sie könnten nächste Woche fortgesetzt werden.

Nach Angaben von Axios ist die Fortsetzung der trilateralen Gespräche zwischen der Ukraine, den USA und Russland in den Vereinigten Arabischen Emiraten für den kommenden Sonntag, den 1. Februar, geplant.

Die Publikation schrieb auch, dass Abu Dhabi am Samstag nicht nur trilaterale Gespräche zwischen der Ukraine, den USA und Russland, sondern auch bilaterale Gespräche zwischen der Ukraine und Russland ohne die US-Seite beherbergte.