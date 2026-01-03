Das ukrainische Außenministerium hat sich zu den Ereignissen in Venezuela geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Sybiha erinnerte daran, dass die Ukraine die Legitimität Maduros nach der Wahl und der Gewalt gegen Demonstranten nicht anerkannt hat.

Das ukrainische MHS veröffentlichte eine Erklärung von Minister Andrij Sybiha, in der es heißt, dass die Ukraine die Legitimität des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro nie anerkannt hat, ohne die bewaffnete Aggression der USA gegen ihn am 3. Januar zu bewerten.

„Die Ukraine verteidigt konsequent das Recht der Völker auf ein Leben in Freiheit, ohne Diktatur, Unterdrückung und Menschenrechtsverletzungen. Das Maduro-Regime hat in jeder Hinsicht gegen diese Prinzipien verstoßen“, heißt es in der Erklärung.

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass „demokratische Länder und Menschenrechtsorganisationen auf der ganzen Welt seit langem auf die massiven Verbrechen, die Gewalt, die Folter, die Unterdrückung, die Verletzung aller Grundfreiheiten, die gestohlenen Wahlen und die Zerstörung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit durch sein Regime hingewiesen haben.“

„Die Menschen in Venezuela müssen eine Chance auf ein normales Leben, Sicherheit, Wohlstand und Menschenwürde haben. Wir werden uns weiterhin für ihr Recht auf diese Normalität, Respekt und Freiheit einsetzen. Wir sind für weitere Entwicklungen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Völkerrechts und den Prioritäten der Demokratie, der Menschenrechte und der Interessen der Venezolaner“, heißt es in der Erklärung.

Erinnern Sie sich, in der Nacht des 3. Januar haben die Vereinigten Staaten die Hauptstadt Venezuelas Caracas angegriffen. In der Stadt waren Explosionen zu hören. Später erklärte Trump, dass die USA erfolgreich eine groß angelegte Operation gegen Venezuela durchgeführt haben und Präsident Maduro zusammen mit seiner Frau gefangen genommen und aus dem Land gebracht wurde.

Russland reagierte auf die US-Operation in Venezuela