Die Luftwaffe gab die Anzahl der zerstörten Drohnen an

Die Luftverteidigungskräfte haben 86 feindliche Schahed und andere Arten von Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen oder unterdrückt.

Russland hat die Ukraine in der Nacht zum 2. Januar angegriffen. Die Luftabwehr hat 86 von 116 Drohnen zerstört. Dies teilte die Luftwaffe auf Facebook mit.

Seit 18:00 Uhr am Donnerstag hat der Feind 116 Kampfdrohnen „Schahed“, „Gerbera“ und Drohnen anderer Typen aus den Richtungen Millerovo, Kursk, Shatalovo, Orjol, Brjansk, Primorsko-Achtarsk – RF., Chauda, Gvardeyskoye – TOT AR Krim angegriffen. Etwa 70 von ihnen waren „Schaheddin“.

Ab 08:30 Uhr am Freitag hat die Luftabwehr 86 feindliche Schahed und andere Arten von Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen/unterdrückt.

An 23 Orten wurden 27 Kampfdrohnen getroffen und an zwei Orten abgeschossen (Trümmer).

„Der Angriff geht weiter, es befinden sich mehrere feindliche UAVs im Luftraum. Beachten Sie die Sicherheitsregeln!“, betonte die Luftwaffe.

